Trump duyurdu: IŞİD’in yenildiğine dair gelecek hafta açıklama yapılabilir

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD örgütüyle savaşan koalisyonun daha önce bu örgüt tarafından kontrol edilen tüm bölgeleri geri aldığına dair önümüzdeki hafta resmi açıklama beklediğini söyledi.

Trump. (Fotoğraf: Reuters)

Trump, Suriye ve Irak’taki IŞİD örgütüyle mücadelede ABD ile birlikte çalışan 79 ülkenin dışişleri bakanlarına ve diğer üst düzey yetkililere yaptığı açıklamada “Toprakları alındı. Bu büyük bir faktör, toprakları alındı” dedi.

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Trump, “Suriye’deki cesur savaşçılarımıza sıcak bir karşılama yapmayı bekliyoruz” diyerek çekilme konusundaki kararlılığından geri adım atmadı.

Trump, dışişleri bakanlığı toplantısında yaptığı açıklamada, “ABD ordusu, koalisyon ortaklarımız ve Demokratik Buriye Güçleri, Suriye ve Irak’ta daha önce IŞİD’in elindeki tüm toprakları kurtardı” dedi.

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Trump ‘hilafetin yüzde 100’ünü temizlediklerinin muhtemelen gelecek hafta resmen açıklanabileceğini’ söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo daha önce yaptığı açıklamada koalisyon ortaklarına ABD birliklerinin Suriye’den çekilmesinin ‘Amerika’nın mücadelesinin sonu’ olmadığını belirterek, Suriye ve Irak’ta IŞİD örgütünü kalıcı olarak yenilgiye uğratmalarına yardım etme çağrısında bulundu.

Pompeo, “ABD’nin Suriye’den çekilmesi Amerika’nın mücadelesinin sonu değil. Sizlerle birlikte bu savaşı vermeye devam edeceğiz. Asker çekme kararı özünde bir taktik değişikliği… Misyondaki değişikliği ifade etmiyor. Eski savaşımızdaki yeni bir aşamayı temsil ediyor” dedi.