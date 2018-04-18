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Yaramazlara biraz batar!

Trump duyurdu: CIA başkanı, ABD-Kuzey Kore zirvesi için Kim Jong-un’la buluştu

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ABD Başkanı Donald Trump, dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Mike Pompeo’nun geçen hafta Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile buluştuğunu açıkladı.

Reuters ve ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi bugün Pompeo’nun nisan ayı başında gizlice Kuzey Kore’ye giderek Kim Jong-un ile görüştüğünü yazmıştı.

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Haberi doğrulayan Trump, Kuzey Kore lideri Kim’le ‘haziran başı veya ondan biraz daha önce’ görüşeceğini ifade etti.

Trump, Pompeo-Kim görüşmesine ilişkin attığı tweet’te ise şöyle yazdı: “Görüşme sorunsuz geçti ve arada iyi bir ilişki kuruldu. Zirvenin detaylarıyla ilgili çalışılıyor. Nükleersizleşme dünya için olduğu kadar Kuzey Kore için de harika bir şey olur!”

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Buluşmanın hayata geçmesi durumunda Trump, bir Kuzey Kore lideriyle görüşen ilk ABD başkanı olacak.

Sürpriz: Donald Trump, Kim Jong-Un’la buluşacak

 

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