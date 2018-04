Trump duyurdu: CIA başkanı, ABD-Kuzey Kore zirvesi için Kim Jong-un’la buluştu

ABD Başkanı Donald Trump, dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Mike Pompeo’nun geçen hafta Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile buluştuğunu açıkladı.

Reuters ve ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi bugün Pompeo’nun nisan ayı başında gizlice Kuzey Kore’ye giderek Kim Jong-un ile görüştüğünü yazmıştı.

Haberi doğrulayan Trump, Kuzey Kore lideri Kim’le ‘haziran başı veya ondan biraz daha önce’ görüşeceğini ifade etti.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!

