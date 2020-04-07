Trump DSÖ’ye yüklendi: Fonu biz sağlıyoruz, onlar hala Çin odaklı

ABD başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüsü salgını için kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunduğunu öne sürdüğü Dünya Sağlık Örgütünü’ne (DSÖ) ‘Çin yanlısı tutum takındığı‘ gerekçesiyle yüklendi.

Fotoğraf: Reuters

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “DSÖ, bu defa gerçekten batırdı. Fonunu büyük oranda ABD sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz” dedi.

Reklam

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

DSÖ’nün, salgının ilk günlerinde ABD’nin Çin’den gelen uçak seferlerini durdurma kararına ilişkin tavsiyelerine dikkat çeken Trump, “Neyse ki, Çin’e sınırların açık tutulması tavsiyelerini kabul etmedim. Neden bize bu kadar hatalı bir tavsiye verdiler?” diye konuştu.