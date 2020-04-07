Trump DSÖ’ye yüklendi: Fonu biz sağlıyoruz, onlar hala Çin odaklı

ABD başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüsü salgını için kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunduğunu öne sürdüğü Dünya Sağlık Örgütünü’ne (DSÖ) ‘Çin yanlısı tutum takındığı‘ gerekçesiyle yüklendi.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “DSÖ, bu defa gerçekten batırdı. Fonunu büyük oranda ABD sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz” dedi.
DSÖ’nün, salgının ilk günlerinde ABD’nin Çin’den gelen uçak seferlerini durdurma kararına ilişkin tavsiyelerine dikkat çeken Trump, “Neyse ki, Çin’e sınırların açık tutulması tavsiyelerini kabul etmedim. Neden bize bu kadar hatalı bir tavsiye verdiler?” diye konuştu.