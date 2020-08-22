Trump, ‘derin devlet’le bağlantılı kişilerin ‘corona’ aşısı çalışmalarını yavaşlattığını iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nde (FDA) ‘derin devlet’ için çalışan bazı kişiler olduğunu iddia ederek Covid-19’a karşı yürütülen aşı çalışmalarını yavaşlattıklarını öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Politico’nun haberine göre Trump, Twitter hesabındaki paylaşımında, FDA Direktörü Stephen Hahn’ın Twitter hesabını ekleyerek, şu ifadeleri kullandı: “FDA’deki derin devlet ya da her kimlerse, ilaç şirketlerinin aşıları ve tedavi yöntemlerini insanlarda denemelerini fazlasıyla zorlaştırıyor. Açıkça görülüyor ki, [çalışmalara ilişkin] yanıtları 3 Kasım sonrasına kadar ertelemeyi umuyorlar. Çalışmaları hızlandırmaya ve insanların hayatlarını kurtarmaya odaklanılması gerek.”

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The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2020

ABD başkanı, Tweet’inde genel seçimlerin yapılacağı 3 Kasım’ı işaret ederek, ‘derin devlet’ için çalışanların sözde eylemlerini kendi seçim kampanyasını hedef alan eylemler olduğunu da ima etti.

Öte yandan Trump iddialarını kanıtlamak için hiçbir delil sunmadı.

Trump, bu hafta yine FDA’deki bilim insanlarını benzer gerekçelerle suçlamıştı.

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ABD’de insanların ilaç denemelerine katılıp katılmama süreçlerinde yetki FDA’de değil, ilaç şirketlerinde. Öte yandan FDA yeni tedavileri onaylamakla sorumlu.

Trump’ın yönelttiği suçlamalar, ABD kamuoyunda FDA’in siyasi baskılar güdümünde hareket ederek henüz tam anlamıyla tüm aşamalardan geçmemiş bir ilacı ya da aşıyı onaylayabileceği endişesi yarattı.