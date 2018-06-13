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Yaramazlara biraz batar!

Trump, De Niro’yu ‘atlamadı’: Kafasına çok fazla yumruk yemiş

 

ABD Başkanı Donald Trump kendisine küfreden ünlü oyuncu Robert De Niro’yu yanıtsız bırakmadı: “Kafasına çok fazla yumruk yemiş.”

De Niro canlı yayınlanan bir ödül töreninde sahne alıp, “Tek bir şey söyleyeceğim: Trump’ı s…eyim” demişti. Oyuncu salondakilerce ayakta alkışlanmıştı.

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Trump De Niro’ya Twitter’dan yanıt verdi: “Robert De Niro, IQ’su çok düşük biri, filmlerde kafasına gerçek boksörlerden çok fazla yumruk yemiş. Dün gece seyrettim kendisini ve hakikaten ‘yumruk sarhoşu’ olabilir diye düşünüyorum. Sanırım ekonominin hiç olmadığı kadar iyi olduğunun, istihdamın zirve yaptığının, birçok şirketin ülkeye döndüğünün farkında değil. Uyan artık Yumrukçu!”

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