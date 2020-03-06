Trump ‘corona’da ölüm oranlarını ‘abartılı’ buldu: Sezgilerime göre yüzde 1

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüsüne bağlı ölüm oranlarının abartıldığını öne sürdü. Fox News kanalına telefonla bağlanan Trump ‘‘Bence yüzde 3.4 gerçekten yanlış bir sayı’’ dedi.

Fotoğraf: Reuters

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ‘corona’ kaynaklı covid-19 hastalığında ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu açıklamıştı.

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Trump şunları söyledi: ‘‘Sezgilerim bana bunu söylüyor. Birçok insanla gerçekleştirdiğim sohbete göre birçok insan bundan hastalanıyor, ama çok hafif geçiriyorlar. Doktor bile görmedikleri oluyor, hatta aramıyorlar bile.’’

‘Çok abartılıyor’

Rakamların aniden yükseldiğini söyleyen ABD başkanı şöyle konuştu: ‘‘Bu oranların aniden yüzde 3’den yüzde 4’e çıktığı görülüyor. Açıklanan bu oranlar gerçekten çok yüksek. Bir kere basit vakaların çoğu hastaneye gitmiyor ve bu kişilerin raporları hastanelerde bulunmuyor. Bu nedenle onların toplam vaka sayısına eklenmediğini düşünüyorum. ‘corona gribine’ yakalananların gerçek oranının yüzde 1’in çok altında olduğunu söyleyebilirim.”