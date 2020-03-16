Trump: ‘Corona’ temmuz ya da ağustos aylarında sona erebilir

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınının ‘temmuz ya da ağustos aylarında sona erebileceğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Trump, salgınla mücadele için kurulan ‘Coronavirüs Görev Gücü’ basın toplantısında “Her birimizin oynayacağı kritik birer rolü var” diyerek, salgının ABD’de yayılımını engellemek üzere oluşturulan 15 günlük eylem planını duyurdu.

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Açıklama, Trump’ın G7 liderleri ve ABD eyalet valileriyle yaptığı görüşmenin hemen ardından geldi.

​ABD Başkanı, Covid-19’un tedavisi için geliştirilen aşının birinci faz laboratuvar testlerine sokulduğu bilgisini verdi.

Trump, gazetecilerin ABD’de hayatın ne zaman normale döneceği yönündeki sorusuna “Bazıları temmuz ya da ağustos ayı diyor” yanıtını vererek, “Kriz sona erdiğinde hep birlikte büyük bir kutlama yapacağız” dedi.