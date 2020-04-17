Trump ‘corona’ önlemlerini üç aşamada gevşetecek: Zirveyi geride bıraktık

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde yeni tip corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin üç aşamalı olarak gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Beyaz Saray’da günlük basın toplantısında konuşan Trump, ABD’de ilk tahminlerin aksine 100 binden çok daha az kişinin ölmesinin beklendiğini ibelirterek, “Şu andaki ölüm tahminleri daha iyimser. İyimser ölüm tahmini demek istemiyorum, öyle bir şey yok. Bir kişi bile bizim için çok fazla” dedi.

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‘Ekonomiyi uzun süre durduramayız’

Trump, “Virüsün ilerleyişinde eğri düzlendi. Tepe noktasını arkamızda bıraktık” diye konuştu.

Salgının tepe noktasını arkalarında bıraktıklarını söyleyen ABD başkanı, ekonomiye vurgu yaparak “ABD ekonomisinin uzun süre durması sürdürülebilir bir durum değil” dedi.

Trump, “Elimizdeki veriler ışığında, uzman ekibimiz virüse karşı savaşımızda bir sonraki cepheye geçmemize karar verdi. Bu süreci ‘Amerika’yı tekrar başlatmak’ olarak nitelendiriyoruz” dedi.

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Bazı eyaletlerin salgından diğer eyaletlere göre daha az etkilendiğini kaydeden Trump şunları söyledi: “Bazı eyaletler virüsten çok etkilenmedi. Bu eyaletler 1 Mayıs’tan önce sürece başlayabilir. Ancak bir eyalet virüs önlemlerini gevşetmek istemezse, virüs önlemlerini devam ettirmelerine izin veririz.”

Üç aşamalı plan

Beyaz Saray’ın yayımladığı plana göre, virüs önlemlerini gevşetme sürecine gitmeleri için eyaletlerde bazı şartlar aranacak. Bunlar arasında, 14 gün üst üste virüs vakalarının düşüş göstermesi ve hastanelerin kriz programı olmadan da hastaları tedavi edebilecek kapasiteye ulaşması gibi kriterler yer alıyor.

Bu kriterleri karşılayan eyaletler üç aşamalı olarak tedbirlerini gevşetmeye başlayacak. İlk aşamada, mevcut tedbirlerin birçoğu devam ederken, spor salonları, ibadethaneler, restoranlar, sinema salonları gibi bazı mekanların sosyal mesafenin korunması şartı ile açılmasına izin verilecek. Barlar ise bu aşamada kapalı kalacak.

İkinci aşamada, virüs vakalarında artış görülmeyen eyaletler zaruri olmayan seyahatlere izin verebilecek ve yine sosyal mesafenin korunması şartı ile ilk aşamadaki mekanların yanı sıra okul ve barlar da açılabilecek.

İlk iki aşamada herhangi bir sorun yaşamayan eyaletler ise üçüncü aşamaya geçebilecek. Bu aşamada yine sosyal mesafe gözetilirken, restoran ve barların müşteri kapasitesi artırılabilecek ve bakımevlerine ziyaretçi kabulü yapılabilecek.

Söz konusu tüm aşamalarda, virüse karşı savunmasız grupların kimseyle temas etmemesi, çalışanların ise iş yerlerinde sosyal mesafeyi gözetmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ülkede Worldometers verilerine göre 34 bin 641 kişi hayatını kaybetti. 678 bin 240 vaka tespit edildi.