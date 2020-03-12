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Yaramazlara biraz batar!

Trump, ‘corona’ nedeniyle Avrupa’dan ABD’ye seyahatleri 30 gün askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüsünün sebep olduğu covid-19 hastalığıyla mücadele kapsamında Avrupa’dan ABD’ye seyahatleri 30 gün askıya aldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Televizyondan ulusa seslenen Trump, Avrupa Birliği’nin (AB) Çin’den gelenlerin seyahatlerinin kısıtlanması konusunda ABD gibi yeterince hızlı davranmadığını söyledi.

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Cuma günü yürürlüğe girecek kararın Britanya’yı kapsamadığını belirten Trump, “Güçlü ama gerekli önlemler almamız gerek” dedi.

Trump’ın açıkladığı karar Türkiye’yi de kapsamıyor.

Karardan etkilenecek Schengen Bölgesi’ndeki 26 ülke ise şunlar:

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Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre.

‘Vergiler azaltılmalı’

ABD Kongresi’ne de çağrıda bulunan Trump, salgının Amerikan ekonomisine olumsuz etkilerinin giderilmesi için vergilerin azaltılması gerektiğini vurguladı ve Kongre üyelerinden destek istedi. Trump, küçük işletmelere de milyarlarca dolar kredi vermeyi planladıklarını açıkladı.

Trump’ın açıklamasının ardından Asya borsalarında düşüş gözlendi. Tokyo Borsası’nda Nikkei, Hong Kong Borsası’nda Hang Seng endeksinde düşüş oranı yaklaşık yüzde 3 oldu.

Corona nedeniyle New York Borsası’nda Dow Jones endeksi şubat ayından bu yana yaklaşık yüzde 20 düşmüştü.

ABD’de şu ana kadar 1301 vaka görüldü.

Ülkede covid-19 hastalığı sonucu 38 kişi hayatını kaybetti.

Bu kişilerden 24’ü Washington eyaletinde yaşıyor.

İstatistik sitesi Worldometers’a göre Çin’in Wuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan virüsün tespit edildiği kişilerin sayısı 126 bini, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 4 bin 600’ü aştı.

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