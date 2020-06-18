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Yaramazlara biraz batar!

Trump, Çinli yetkililere yaptırım öngören Uygur tasarısını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Fotoğraf: Reuters

Trump, yazılı açıklamayla Çin’in Sincan bölgesindeki Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini kınayan ve bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

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Tasarı, Senato’da 15 Mayıs’ta, Temsilciler Meclisi’nde de 27 Mayıs’ta onaylanarak Trump’ın imzasına sunulmuştu.

Tasarıda Trump yönetimine, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor. Söz konusu yaptırımlar arasında, Çinli yetkililerin ABD’deki mal varlıklarının dondurulması ve bu yetkililere vize yasağı getirilmesi de yer alıyor.

Tasarıda ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bölgedeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor.

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