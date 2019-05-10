Trump Çin’e ‘rest’ çekti: Kalan 325 milyar dolarlık ürüne de gümrük vergisi geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret savaşında 325 milyar dolarlık Çin ürününün ithalatına da yüzde 25 gümrük vergisi getirilmesi için sürecin başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

ABD, Çin’den ithal edilen en az 200 milyar dolar değerinde ürüne uygulanan gümrük vergilerini yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltmişti. Tarife bugün devreye girmişti.

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Twitter hesabından ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin bir dizi paylaşım yapan Trump şunları söyledi:

“Çin’le yapılan Çılgın Ticaret’te uzun bir süredir her yıl 500 milyar dolar kaybettik. ARTIK KAYBETMEYECEĞİZ!”

“Kalan 325 milyar dolarlık ürün için de ek yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması için süreç başlatıldı. ABD Çin’e sadece 100 milyar dolar değerinde ürün ithal ediyor. Şimdi gümrük vergilerinden elde edeceğimiz 100 milyon doların üzerinde gelirle Muhteşem Çiftçilerimizden daha fazla tarımsal ürün satın alacağız – Çin’in şimdiye kadar aldıklarından da fazla alacağız ve bunu fakir, kıtlık yaşayan ülkelere insani yardım olarak göndereceğiz. Bu arada Çin’le müzakerelerimize devam edeceğiz – bunu yaparken de Çin’in tekrar anlaşmayı değiştirmeye çalışmamasını umacağız.”

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“Çin’le görüşmeler çok uygun şekilde devam ediyor – kesinlikle aceleye gerek yok – çünkü ARTIK Çin ABD’ye ihraç ettiği 250 milyar dolar değerinde ürün için yüzde 25 gümrük vergisi ödüyor. Bu çok büyük ödemeler doğrudan ABD Hazine Bakanlığı’na gidiyor.”

“Gümrük vergileri ülkemize geleneksel bir ticaret anlaşmasından ÇOK DAHA FAZLA servet getirecek. Ve bu çok daha kolay, çok daha hızlı olacak. Çiftçilerimiz daha iyi ve hızlı çalışacak ve açlıktan ölmekte olan ülkelere yardım edilebilecek. Bazı ürünlere muhafiyet getirilecek veya başka bir kaynağa gidilecek!”

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı küresel piyasaları da tedirgin ediyordu ve Trump’ın sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından ABD borsaları düşüşe geçti. Asya borsaları ise şu anda kapalı olduğu için etkileri yarın hissedilecek.

We have lost 500 Billion Dollars a year, for many years, on Crazy Trade with China. NO MORE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2019

….The process has begun to place additional Tariffs at 25% on the remaining 325 Billion Dollars. The U.S. only sells China approximately 100 Billion Dollars of goods & products, a very big imbalance. With the over 100 Billion Dollars in Tariffs that we take in, we will buy….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2019