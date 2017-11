Trump, Çin’de hırsızlık yapan üç ABD’li öğrenci için, ‘Hapiste bırakmalıydım’ dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’de gözaltına alınıp serbest bırakılan üç ABD’li basketbolcu için, “Hapiste bırakmalıydım” dedi.

ABD’de Kaliforniya Üniversitesi’nde öğrenci üç baskebolcu, LiAngelo Ball, Cody Riley ve Jalen Hill, geçtiğimiz günlerde Çin’de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.

Başkan Trump son Çin gezisinde öğrencilerin serbest bırakılmasını sağladığını söylemişti. Öğrenciler de geçen hafta özür dileyip Trump’a teşekkür etmişti.

Ancak basketbolculardan LiAngelo Ball’un babası, yaptığı açıklamayla, basketçilerin serbest bırakılmasında Trump’ın rolünün olmadığını öne sürdü.

Basketbolcular hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınıp Çin polisi tarafından sorgulanmış olsa da tutuklanmadan serbest bırakılmışlardı. Sporcular ülkelerine döndüklerinde üniversite takımından uzaklaştırıldıkları açıklandı.

Ball’un babasının açıklamasının ardından Beyaz Saray’dan ilk tepki Trump’ın sosyal medya direktörü Dan Scavino’dan geldi. Scavino, “Başkan Donald Trump olmasaydı, oğlu çok çok çok uzun bir süre daha Çin’de olurdu” dedi.

Wannabe @Lakers coach, BIG MOUTH @Lavarbigballer knows if it weren’t for President @realDonaldTrump , his son would be in China for a long, long, long time! #FACT https://t.co/j2GcY7F4f9

Babanın yorumuna kızan Trump, “Onları hapiste bırakmalıydım” diye tweet attı.

Now that the three basketball players are out of China and saved from years in jail, LaVar Ball, the father of LiAngelo, is unaccepting of what I did for his son and that shoplifting is no big deal. I should have left them in jail!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2017