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Trump, Çin’de hırsızlık yapan üç ABD’li öğrenci için, ‘Hapiste bırakmalıydım’ dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin’de gözaltına alınıp serbest bırakılan üç ABD’li basketbolcu için, “Hapiste bırakmalıydım” dedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de Kaliforniya Üniversitesi’nde öğrenci üç baskebolcu, LiAngelo Ball, Cody Riley ve Jalen Hill, geçtiğimiz günlerde Çin’de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.

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Başkan Trump son Çin gezisinde öğrencilerin serbest bırakılmasını sağladığını söylemişti. Öğrenciler de geçen hafta özür dileyip Trump’a teşekkür etmişti.

Ancak basketbolculardan LiAngelo Ball’un babası, yaptığı açıklamayla, basketçilerin serbest bırakılmasında Trump’ın rolünün olmadığını öne sürdü.

Basketbolcular hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınıp Çin polisi tarafından sorgulanmış olsa da tutuklanmadan serbest bırakılmışlardı. Sporcular ülkelerine döndüklerinde üniversite takımından uzaklaştırıldıkları açıklandı.

Ball’un babasının açıklamasının ardından Beyaz Saray’dan ilk tepki Trump’ın sosyal medya direktörü Dan Scavino’dan geldi. Scavino, “Başkan Donald Trump olmasaydı, oğlu çok çok çok uzun bir süre daha Çin’de olurdu” dedi.

Babanın yorumuna kızan Trump, “Onları hapiste bırakmalıydım” diye tweet attı.

Trump’ın bu mesajı sosyal medyada yoğun biçimde eleştirildi ve kendisinin daha önce de Twitter hesabı üzerinden siyah sporculara yönelik hakaretamiz mesajlar attığı hatırlatıldı.

Trump polis şiddetini eleştirmek için Amerikan marşı okunurken diz çöken siyah sporcuları hedef almıştı.

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