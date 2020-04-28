Trump: Çin virüsü çok hızlı durdurabilirdi, salgın tüm dünyaya sıçramazdı

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınının ilk çıktığı yer olan Çin’de durdurulabileceğini belirterek, “Çin’e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin’in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz” dedi. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlığı konusunda bir fikri olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını söyledi.

Dr. Anthony Fauci, Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, listens as U.S. President Donald Trump takes questions during the daily coronavirus response briefing at the White House in Washington, U.S., March 31, 2020. REUTERS/Tom Brenner?

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, ABD’de virüs vakalarının rapor edilenden daha çok olduğu iddialarına ilişkin, “Söyleyebileceğim tek şey biz rakamları çok doğru bir şekilde bildiriyoruz. Diğer ülkelere bakarsanız, mesela Çin’e bakın ben bunların doğru rakamları aktardıklarını düşünmüyorum” yorumunda bulundu.

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Trump, virüsün ilk çıktığı yerde durdurulabileceğini düşündüklerini belirterek, “Çin, bunu çok hızlı bir şekilde durdurabilirdi ve bu salgın tüm dünyaya sıçramazdı” dedi.

Salgın nedeniyle okulların da kapatıldığına işaret eden Trump, “Birçok vali, bu akademik yıl için öğrencilerinin okula dönmeyeceklerini düşünüyor. Ama ben birçok okulun kısa süre içerisinde açılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Dezenfektan konusunda sorumluluk almıyor

Geçen hafta yaptığı, “virüs tedavisi için belki vücuda dezenfektan enjekte edebiliriz” önerisinin ardından bazı eyaletlerdeki kişilerin bunu denediğinin anımsatılması üzerine Trump, “Bunu neden yapıyorlar bilemiyorum” dedi.

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Bir gazetecinin, “Peki bu konuda sorumluluk alır mısınız?” sorusunu ise Trump, “Hayır, almam” diye yanıtladı.

‘Kim Jong-Un’un sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem‘

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlığı konusunda bir fikri olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını söyledi.

Öldüğü iddia edilen Kim ile yakın bir ilişki kurduğunu belirten Trump şu ifadeleri kullandı: “Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim’den bir haber alabiliriz. ABD Başkanı olmasaydım, şu anda Kuzey Kore ile savaşta olurduk” dedi.

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim’in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan’da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim’in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim’in, 15 Nisan’da Kuzey Kore’nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung’un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.