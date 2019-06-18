Trump: Çin ile ticaret görüşmeleri G-20 zirvesinden önce başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 28-29 Haziran’da yapılacak G-20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ve iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin bu zirveden önce yeniden başlayacağını belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Trump, Twitter’da yaptığı açıklamada “Çin Devlet Başkanı Şi ile çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Gelecek hafta Japonya’daki G-20 zirvesinde uzun bir toplantı yapacağız. İlgili ekiplerimiz bu toplantımızdan önce görüşmelere başlayacak” dedi.

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Trump, G-20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yürüteceği ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedilmeze Çin’den ithalata yeni gümrük vergileri getirmeye hazır olduğunu söylemişti.