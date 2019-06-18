Trump: Çin ile ticaret görüşmeleri G-20 zirvesinden önce başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 28-29 Haziran’da yapılacak G-20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ve iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin bu zirveden önce yeniden başlayacağını belirtti.
Trump, Twitter’da yaptığı açıklamada “Çin Devlet Başkanı Şi ile çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Gelecek hafta Japonya’daki G-20 zirvesinde uzun bir toplantı yapacağız. İlgili ekiplerimiz bu toplantımızdan önce görüşmelere başlayacak” dedi.
Trump, G-20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yürüteceği ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedilmeze Çin’den ithalata yeni gümrük vergileri getirmeye hazır olduğunu söylemişti.