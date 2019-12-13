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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Çin ile büyük bir anlaşmaya çok yaklaştık

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin başlamasına bir gün kala yaptığı açıklamada Çin ile ticaret anlaşmasına varmaya çok yaklaştıklarını vurguladı.

Trump dün (12 Aralık) Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Çin ile BÜYÜK BİR ANLAŞMA imzalamaya ÇOK yaklaştık” dedi ve “(Anlaşmayı) Onlar istiyor, biz de istiyoruz” diye ekledi.

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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Ferng, Trump’ın bu açıklamasından önce gazetecilere, Çin ile ABD’nin ticaret konusunda yakın temas halinde olmaya devam ettiğini söyledi.

Gao, ABD’nin 15 Aralık’ta 160 milyar dolar tutarında Çin malı için tarifeleri  yürürlüğe sokması halinde Çin’in atacağı adımlar konusunda ise bilgi vermedi.

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