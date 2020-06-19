Trump, ‘Çin ile bağları koparma’ tehditlerini yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile olan ilişkileri kesme konusundaki tehditlerini bir kez daha dile getirdi.

Trump’ın açıklamaları, bir gün önce ABD’nin üst düzey diplomatlarının Pekin yönetimi ile görüşmelerinin ve ABD’li ticaret temsilcisinin ABD ve Çin ekonomilerinin ayrışmasını uygulanabilir bir seçenek olarak görmediğini söylemesinin ardından geldi.

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Trump “ABD, her koşulda kesinlikle Çin’den tamamen ayrışma konusundaki politika seçeneğini devam ettirecek” dedi.

İlişkiler gergin

Reuters’a konuşan ABD’nin Asya’nın doğusunda görev yapan bir diplomatı, aylar sonra yüz yüze yapılan ilk üst düzey diplomatik görüşme sonrası ABD-Çin ilişkilerini ‘gergin‘ olarak niteledi.

ABD’nin ticaret temsilcisi Robert Lighthizer çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi komitesine şu açıklamayı yapmıştı: “ABD ekonomisinin Çin ekonomisinden ayrıştırılabileceğini düşünüyor muyum? Hayır, bence bu yıllar önceki bir politika seçeneğiydi. Şu anda bunun mantıklı bir seçenek olduğunu düşünmüyorum.”

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Uygur yaptırımı

Trump dün (18 Haziran) de Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Söz konusu yaptırımlar arasında, Çinli yetkililerin ABD’deki mal varlıklarının dondurulması ve bu yetkililere vize yasağı getirilmesi de yer alıyor.