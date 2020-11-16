Trump büyük harflerle haykırdı: Seçimi ben kazandım

ABD Başkanı Donald Trump seçimleri kazandığını bir kez daha iddia etti. Twitter hesabından büyük harflerle seçimi kazandığını ‘haykıran‘ Trump’a Twitter itiraz etmekte gecikmedi.

Fotoğraf: Reuters

Trump dün yaptığı paylaşımlarda ilk kez rakibi Joe Biden’ın seçimi kazandığını kabul etmiş ancak oy sahtekarlığı sayesinde galip geldiğini iddia etmişti.

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Biden’ın adını anmayarak “Seçim hileli olduğu için kazandı” paylaşımından kısa bir süre sonra “O sadece sahte haber yapan medyanın gözünde kazandı. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum” diye yazdı.

Trump’ın bu sabah saatlerinde ise yaptığı “Seçimi kazandım” paylaşımına Twitter, “Resmi kaynaklar seçim sonucu farklı ilan etti” uyarısı koyarak Biden’ın seçimi kazandğına dair bir sayfaya yönlendirdi.