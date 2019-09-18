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Yaramazlara biraz batar!

Trump, Bolton’ın yerine dışişleri bürokratını ‘yeni ulusal güvenlik danışmanı’ olarak atadı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni ulusal güvenlik danışmanı olarak Dışişleri Bakanlığı Rehine İşleri Başkanlık Özel Temsilcisi Robert O’Brien’ı atadığını açıkladı. O’Brien’ın, ABD Dışişleri Bakanlığı diplomatlarından olduğu ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yakın temas halinde çalışacağı bildiriliyor.

Trump, yeni ulusal güvenlik danışmanı O’Brien ile birlikte basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

Trump, görevden aldığı John Bolton’ın yerine ulusal güvenlik danışmanı olarak atadığı ismi her zaman olduğu gibi Twitter’dan paylaştı. ABD Başkanı, paylaşımında şöyle dedi: “Dışişleri Bakanlığı’nda Rehine İşleri Başkanlık Özel Temsilcisi olarak çok başarılı şekilde görev yapan Robert O’Brien’ı yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Robert’la uzun ve zor bir çalışma mesaimiz oldu. Harika bir iş çıkaracak.”

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı sitesindeki özgeçmişinde Büyükelçi Robert C. O’Brien’ın, deniz aşırı rehine krizi meselelerinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yakın temas içinde ABD hükümetinin diplomatik çabalarının başındaki isim olduğu belirtiliyor.

Trump, daha sonra ulusal güvenlik danışmanı olarak atadığı Robert O’Brien ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.  

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