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Yaramazlara biraz batar!

Trump, BM kürsüsünde ticaretten bahsederken, ticaret bakanı uyuya kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kürsüde ticaret savaşlarıyla ilgili konuşurken, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un uyuyor olması kameralara takıldı.

Fotoğraflar: Reuters

Ross dün gerçekleşen zirvede Trump’ın konuşması sırasında iki kez uyuya kaldı. Trump o sırada Çin’i ticaret uygulamaları için eleştiriyordu.

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İki ülke şu anda uzmanlarca her iki tarafa da zarar verdiği düşünülen bir ticaret savaşı içerisinde. Trump bu konuşmasında İran’ı ‘kana susamışlıkla’ da suçlamıştı.

Ross, konuya ilişkin yaptığı açıklamada uyuya kaldığını inkar etti ve ‘Trump’ın konuşmasına konsantre olmaya çalıştığını’ iddia etti.

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