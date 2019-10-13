Trump: Bırakalım Türkiye sınırlarını savunsun

ABD Başkanı Donald Trump, YPG’yi kast ederek ‘Kürtlerin Türkiye sınırından 30 kilometre derinliğe çekilme niyetinde olduğunu’ söyleyerek, “Bırakalım Türkiye sınırlarını korusun” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın haberine göre, Cumhuriyetçi Parti etkinliğinde konuşan Trump, Türkiye’nin verdiği taahhütleri tutması gerektiğini belirterek, “Daha biz kendi sınırlarımızı koruyamazken, Türkiye-Suriye sınırında 50 yıl boyunca ABD askerleri bulunmamalı” dedi.

Reklam

ABD başkanı, ‘Türkiye’nin bölgedeki dini azınlıkları koruma’ ve ‘ABD’nin hapis tuttuğu IŞİD’li teröristlerin sorumluluğunu alma’ taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ‘aynı Rahip Brunson olayında yaptığı gibi’ Türkiye’ye ‘çok sert’ ve ‘bir çok’ ekonomik yaptırımda bulunacağını yineledi.

Trump, Türkiye’nin hava gücü karşısında YPG’nin şansı olmadığını sözlerine ekledi.