Trump: Bırakalım Suriye ve Esad, Kürtleri korusun, Türklerle savaşsın

ABD başkanı Donald Trump, attığı yeni tweet’lerde, ‘Esad ve Suriye güçlerinin Kürtleri korumasına ve kendi ülkelerini korumak için Türkiye ile savaşmalarının yolunu açalım’ dedi. Trump, generallerine “Neden Suriye için savaşalım” dediğini de belirtti.

Trump’ın tweet’leri şöyle: “IŞİD’i yüzde yüz yenilgiye uğrattıktan sonra , birliklerimizi büyük ölçüde Suriye’den çıkarttım. Bırakalım Suriye ve Esad, Kürtleri korusun ve kendi ülkeleri için Türklerle savaşsın. Generallerime dedim ki, ‘neden Suriye için savaşalım… Ve neden düşmanımız Esad toprağını korumasın? Kürtleri korumak için Suriye’ye yardım etmek isteyen herhangi biri, benim için iyidir ya da bu yardım, Rusya, Çin veya Napolyon Bonapart’tan gelir. Umarım hepsi başarılı olur, biz 7 bin mil uzaktayız.

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Bazıları 7 bin mil uzaktaki, düşmanımız Beşar Esad başkanlığındaki Suriye sınırını korumamızı istiyor. Aynı zamanda Suriye, doğal olarak Kürtleri korumayı seçti.”

After defeating 100% of the ISIS Caliphate, I largely moved our troops out of Syria. Let Syria and Assad protect the Kurds and fight Turkey for their own land. I said to my Generals, why should we be fighting for Syria…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

….and Assad to protect the land of our enemy? Anyone who wants to assist Syria in protecting the Kurds is good with me, whether it is Russia, China, or Napoleon Bonaparte. I hope they all do great, we are 7,000 miles away! Reklam October 14, 2019