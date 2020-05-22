Trump bir uluslararası anlaşmadan daha çekiliyor: ABD, ‘Açık Semalar’a taraf olmayacak

ABD 35 ülkenin dahil olduğu ve taraf ülkelerin birbirlerinin hava sahasında silahsız gözlem uçuşları yapmasına imkan veren Açık Semalar anlaşmasından çekileceğini açıkladı. Böylece Trump yönetimi bir uluslararası anlaşmadan daha çekildi.

Fotoğraf: Reuters

Trump yönetiminin açıklamasında Rusya’nın anlaşma kurallarını defalarca ihlal ettiği ifade edildi. ABD’li üst düzey yetkililer anlaşmadan resmi olarak altı ay içinde çekilineceğini ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın kurallara uyması ihtimalini de değerlendirdiğini ifade etti.

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Trump dünkü açıklamasında şöyle dedi: “Rusya ile iyi ilişkilerimiz var. Ancak Rusya anlaşmanın kurallarına uymadı. Bu yüzden Rusya anlaşmaya uyana kadar, biz anlaşmadan çekildik.”

Washington’un bu kararı ABD ile Rusya arasında 2010 yılında yapılan ve tarafların stratejik nükleer silah sayısını ülke başına 1550 ile sınırlandıran ‘Yeni START‘ antlaşmasının uzatılmayacağı endişelerinin artmasına yol açtı. Anlaşma şubat ayında sona erecek.

Trump, ‘Yeni START‘ın yerini alacak bir anlaşma yapmak için Çin’i de birkaç defa müzakere masasına çağırmıştı. Yaklaşık 300 kadar nükleer silahı olduğu tahmin edilen Çin, Trump’ın tekliflerini reddetmişti.

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Dördüncü anlaşma

Trump, 8 Mayıs 2018’de İran’ın nükleer çalışmalarının kontrol altına alınmasını öngören ve Rusya’nın da taraf olduğu nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve 2016’da askıya alınan yaptırımların ‘en güçlü şekilde’ yeniden hayata geçirileceğini açıklamıştı.

ABD, 1987’de Sovyetler Birliği’yle imzaladığı ve bu ülkenin dağılması sonrası Rusya’nın taraf olduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) da Ağustos 2019’da resmen çekilmişti.

ABD, iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan küresel Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmek üzere 4 Kasım 2019’da Birleşmiş Milletlere resmen başvuruda bulunmuştu. ABD, 4 Kasım 2020’de anlaşmadan tamamen çekilmiş olacak.