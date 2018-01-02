Trump bir kez daha İran’a seslendi: ABD’nin gözü üzerinizde!

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ABD Başkanı Donald Trump, İran’da günlerdir süren protestolar için “ABD’nin gözü üzerinizde!” dedi.

İran’da günlerdir süren ve ekonomik temelli başlayan protestolar rejimin siyasi politikalarına yönelmiş durumda.

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Çatışmaların altıncı gününde ölü sayısı 23’e yükselmişti.

Trump, bugün protestolarla ilgili Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “İran halkı nihayet vahşi ve yozlaşmış İran rejimine karşı harekete geçti. Obama’nın aptalca verdiği para, teröre ve birilerinin ceplerine gitti. İnsanlar aç, enflasyonu yüksek, insan haklarından yoksun. ABD’nin gözü üzerinizde!”

ABD başkanı, protestolarla ilgili ilk mesajında “Değişim zamanı geldi!” demişti.

‘Dini lider’e baskı

Protestolarla 1979 İslam Devrimi’nden bu yana iktidarda bulunan dini liderlere yönelik baskı artıyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani pazar günü televizyondan yaptığı konuşmada İranlıların protesto hakkı olduğunu ancak bunun kargaşaya yol açmaması gerektiğini belirterek sükunet çağrısı yapmıştı.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, eylemlerden ‘İslam cumhuriyetinin düşmanları’nı sorumlu tutmuştu.

Ülkedeki ekonomik sorunları ve yolsuzlukları protesto eden gösteriler geçen perşembe günü Meşhed kentinde başlamış, ardından ülke geneline yayılmaya başlamıştı.