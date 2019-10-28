Trump beyzbol maçında yuhlandı: İçeri tıkın

ABD Başkanı Donald Trump dün gittiği beyzbol maçında yuhlandı. Dahası binlerce kişi Trump’ın 2016’daki seçim kampanyasında rakibi Hillary Clinton için kullandığı ifadeyle “Onu içeri tıkın” diye haykırdı.

Fotoğraf: Guardian

Nationals ile Houston Astros takımları arasında başkent Washington’daki Nationals Park’ta oynanan Dünya Serisi 5’inci maçını izleyen Trump’ın ekranda görüntüsü belirince tribünlerden ‘Yuh’ sesleri yükseldi.

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İngiliz Guardian gazetesi, Trump’ın 2014’teki bir söyleşide, gençliğinde çok iyi beyzbol oynadığını, Beyzbol Ligi takımlarından teklif aldığını belirterek, “Ancak bana yetecek parayı vermedikleri için tekliflerini geri çevirdim” dediğini anımsattı. Gazete, Trump’ın, ABD başkanlarını 1910’dan beri sürdürdüğü, görev sürelerinde bir beyzbol maçının ilk atışını yapma geleneğini de bozduğunu yazarak “Beyzbol öcünü aldı” yorumunu yaptı.

Eski başkanlar Jimmy Carter, Ronald Reagan, Richard Nixon ve baba ve oğul Bush da beyzbol maçlarında yuhlanmıştı.