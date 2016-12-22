Trump Berlin saldırısını kendine yonttu: Yüzde 100 haklı olduğum ortaya çıktı

Özellikle seçim kampanyası döneminde Müslümanlara ve göçmenlere karşı ayrımcı ifadelerle sık sık gündeme gelen ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, Berlin’deki saldırı ve Ankara’daki suikastı görüşlerinin doğruluğuna yordu: “Yüzde yüz haklı olduğum ortaya çıktı.”

Seçim kampanyasındaki konuşmalarında Müslümanların önemli bir kısmının Amerikalılardan nefret ettiğini iddia eden Trump, ülkenin kapılarının Müslümanlara kapatılmasını önermişti.

Trump’a Rusya’nın Ankara büyükelçisinin öldürülmesi ve Berlin’de 12 kişinin hayatını kaybettiği Noel pazarına yönelik IŞİD saldırısının, Müslümanlara yönelik politikalarında değişiklik yaratıp yaratmayacağını soruldu.

ABD’nin yeni başkanı soruyu şöyle yanıtladı: “Planlarımı biliyorsunuz. Yüzde yüz haklı olduğum ortaya çıktı. Yaşananlar utanç verici.”

Berlin’deki saldırının gerçekleştiği gün saldırının ‘küresel cihadı gerçekleştirmeye çalışan’ IŞİD ve diğer cihatçı örgütlerin Hristiyanlara karşı gerçekleştiğini öne süren Trump bu ifadesini ise değiştirdi. Yeni ABD başkanı, Berlin’deki saldırının insanlığa karşı yapıldığını ve bu saldırıların bir an önce durması gerektiğini söyledi.