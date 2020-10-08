Trump: Beni Çin hasta etti

Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda bir test yaptıracağını belirterek “Virüsün gittiğini düşünüyorum” dedi.
Trump, virüse yakalandıktan sonra ilk canlı röportajını Fox News’e telefonla bağlanarak verdi.
AA’nın haberine göre “Beni Çin hasta etti” diyen Trump, şimdi kendisini gayet iyi hissettiğini belirterek şöyle konuştu: “Bir seçim mitingi yapmayı çok isterim. Hastalık bulaştırdığımı hiç sanmıyorum. Yakın zamanda test yaptıracağım. Bence virüs tamamen gitti. Bence artık tamamen temizim.”