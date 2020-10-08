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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Beni Çin hasta etti

Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda bir test yaptıracağını belirterek “Virüsün gittiğini düşünüyorum” dedi. 

Fotoğraf: Reuters

Trump, virüse yakalandıktan sonra ilk canlı röportajını Fox News’e telefonla bağlanarak verdi.

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AA’nın haberine göre “Beni Çin hasta etti” diyen Trump, şimdi kendisini gayet iyi hissettiğini belirterek şöyle konuştu: “Bir seçim mitingi yapmayı çok isterim. Hastalık bulaştırdığımı hiç sanmıyorum. Yakın zamanda test yaptıracağım. Bence virüs tamamen gitti. Bence artık tamamen temizim.”

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