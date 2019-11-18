Trump: Azil soruşturmasında ifade verebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi’nin kendisi hakkında yürüttüğü azil soruşturması kapsamında ifade vermeye istekli olabileceğini söyledi.

Trump Twitter’da paylaştığı mesajda, şöyle dedi: “Yanlış hiçbir şey yapmamış olsam da ve bu adaletsiz aldatmacaya itibar kazandırmak istemesem de, (ifade verme) fikri hoşuma gidiyor ve Kongre’nin tekrar (işine) odaklanmasını sağlamak için kuvvetle değerlendireceğim.”

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….that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dün CBS’te yayınlanan ‘Face the Nation’ programına verdiği mülakatta, Başkan Trump’ı soruşturma komisyonu önünde ifade vermeye davet etmişti.