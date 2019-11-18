Trump: Azil soruşturmasında ifade verebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi’nin kendisi hakkında yürüttüğü azil soruşturması kapsamında ifade vermeye istekli olabileceğini söyledi.
Trump Twitter’da paylaştığı mesajda, şöyle dedi: “Yanlış hiçbir şey yapmamış olsam da ve bu adaletsiz aldatmacaya itibar kazandırmak istemesem de, (ifade verme) fikri hoşuma gidiyor ve Kongre’nin tekrar (işine) odaklanmasını sağlamak için kuvvetle değerlendireceğim.”
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dün CBS’te yayınlanan ‘Face the Nation’ programına verdiği mülakatta, Başkan Trump’ı soruşturma komisyonu önünde ifade vermeye davet etmişti.