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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Azil soruşturmasında ifade verebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi’nin kendisi hakkında yürüttüğü azil soruşturması kapsamında ifade vermeye istekli olabileceğini söyledi.

Trump Twitter’da paylaştığı mesajda, şöyle dedi: “Yanlış hiçbir şey yapmamış olsam da ve bu adaletsiz aldatmacaya itibar kazandırmak istemesem de, (ifade verme) fikri hoşuma gidiyor ve Kongre’nin tekrar (işine) odaklanmasını sağlamak için kuvvetle değerlendireceğim.”

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dün CBS’te yayınlanan ‘Face the Nation’ programına verdiği mülakatta, Başkan Trump’ı soruşturma komisyonu önünde ifade vermeye davet etmişti.

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