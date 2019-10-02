Trump ‘azil’ soruşturmasına ‘darbe’ dedi; Putin, Trump’ı savundu

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında başlatılan ‘azil’ soruşturmasını ‘darbe’ olarak niteledi. Rusya Devlet Başkanı Putin de ‘Trump’ın yanlış bir şey yapmadığını’ ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den siyasi rakibi Demokrat başkan adaylarından Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerini araştırmasını istediği iddiası, ABD Temsilciler Meclisi’nin, başkanın ‘azledilmesi’ istemiyle soruşturmaya başlamasına yol açmıştı.

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As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019

Trump, azil soruşturmasına ilişkin olarak Twitter’dan “Bu gelişmelerin bir darbe olduğu sonucuna varıyorum” açıklamasını yaptı. Trump mesajında, “Her gün yeni şeyler öğrendikçe bu olanların bir azil değil darbe olduğu sonucuna varıyorum” dedi.

Öte yandan Trump, hakkında Temsilciler Meclisi’nde başlatılan azil soruşturmayı ‘en büyük uydurma’ olarak niteledi. Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’in de, Ukrayna lideriyle telefon görüşmesini ihbar eden muhbirin şikayet mektubunun yazılmasına yardım ettiğini öne sürdü. Ancak Trump, bu iddiasına yönelik kanıt gösteremedi.

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“Schiff, House Intel Chairman, Got Early Account of Whistle-Blower’s Accusations”



SCHIFF IS A FRAUD! https://t.co/BNXiq5dsXg pic.twitter.com/PHdh8PBTGb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2019

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Beyaz Saray’da ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan Trump, telefon görüşmesinin dökümünü Ukrayna’dan izin alarak ‘noktası virgülüne dokunmadan, kelimesi kelimesine’ yayınladıklarını söyledi.

Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’i kendisinin söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermekle suçladı ve istifa etmesi gerektiğini belirterek, “Diğerleri tarafından işlenen bir düzenbazlık üzerine bir başkanı azletmek inanılır gibi değil” dedi.

Putin’den Trump’a destek

Bu arada Trump’a Rusya’dan beklenmedik bir destek geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Trump yanlış bir şey yapmadı” dedi.

Putin, Trump’ın söz konusu telefon görüşmesinde Ukrayna liderine baskı uyguladığına ilişkin bir delil görmediğini savunarak şöyle dedi: “Başkan Trump, mevkidaşından eski yönetimin çalışanlarının olası yolsuzluklarının araştırılmasını istemiş. Her devlet başkanı böyle bir şeyi yapmaya yükümlüdür. Ben burada risk yaratan herhangi bir uygunsuz durum görmüyorum.”