Trump: Avrupa IŞİD’lileri almalı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, Suriye’de tutuklu bulunan IŞİD’lileri almaları çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Twitter’dan paylaşımda bulunan ABD başkanı, ABD’nin IŞİD’li mahkumların ‘en kötüsü’ne sahip olduğunu ifade etti.

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Trump, Suriye’de cezaevinde bulunan IŞİD’lileri kast ederek “Türkiye ve Kürtler, onların kaçmasına izin vermemeli” ifadelerini kullandı.

ABD başkanı, Avrupa’nın daha önce yapılan çağrıların ardından kendi vatandaşı IŞİD’lileri almış olması gerektiğini belirterek “Şimdi yapmalılar” dedi.

Trump, IŞİD’lilerin asla ABD’ye gidemeyeceğini, buna izin verilmeyeceğini de kaydetti.