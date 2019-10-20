Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ekim Perşembe günü Türkiye’nin ABD’li yetkililerle görüşmesi sonrası 120 saat olarak belirlenen YPG ile ateşkes sürecinin ‘çok iyi gittiğini’ söyledi.
Twitter’dan açıklama yapan Trump, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in kendisine “Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk biten bazı küçük çatışmalar var. Kürtler yeni alanlara yerleştiriliyor” dediğini ifade etti.
Trump, ABD askerlerinin çatışma alanında ya da ateşkes alanında bulunmadığını söyleyerek, “Petrolün güvenliğini sağladık, askerlerimizi eve getiriyoruz” dedi.