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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ekim Perşembe günü Türkiye’nin ABD’li yetkililerle görüşmesi sonrası 120 saat olarak belirlenen YPG ile ateşkes sürecinin ‘çok iyi gittiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Twitter’dan açıklama yapan Trump, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in kendisine “Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk biten bazı küçük çatışmalar var. Kürtler yeni alanlara yerleştiriliyor” dediğini ifade etti.

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Trump, ABD askerlerinin çatışma alanında ya da ateşkes alanında bulunmadığını söyleyerek, “Petrolün güvenliğini sağladık, askerlerimizi eve getiriyoruz” dedi.

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