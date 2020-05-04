Trump: Aşının sene sonuna hazır olacağından gayet eminim; can kaybı 100 bini bulabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 aşısının sene sonuna kadar hazırlanacağı konusunda ‘gayet emin’ olduğunu belirterek, ülkedeki salgından kaynaklı can kaybının 100 bine varabileceğini öngördüğünü söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin televizyon kanalı Fox News’a dün katılan Trump, “Yıl sonunda aşıyı geliştirmiş olacağımızdan oldukça eminiz” dedi.

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Tahmini can kaybının ise ’75 binden 80 bine, hatta 100 bine çıkabileceğini’ belirten Trump, nisan aynında bu sayının 60 binde kalacağını söylemişti.

‘Kabul etmek istemiyorlar’

Virüsün nereden geldiğine yönelik soruya ise Trump, Çin’in Wuhan kentindeki laboratuvarı işaret ederek, “Korkunç bir hata yaptılar ve kabul etmek istemiyorlar” dedi.

Aynı gün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da virüsün Çin’deki laboratuvardan geldiğine dair ellerinde ‘çok sayıda kanıt’ olduğunu iddia etmişti.