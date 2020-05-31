Trump, ANTIFA’yı ‘terör örgütü’ olarak hedefe koydu

ABD Başkanı Donald Trump, ülke çapındaki protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı ANTIFA’nın (Anti-Faşizm) ‘terör örgütü’ olarak tanınacağını duyurdu.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. Reklam

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Trump, ayrıca ana akım medyayı da ‘yalan haber’lerle öfke ve anarşiyi köpürtmekle suçladı.

ANTIFA nedir?

Fotoğraf: Reuters

ANTIFA, neo-faşizm, beyaz üstünlüğü, cinsiyetçilik ve ırkçılığa karşı mücadele veren bir protesto hareketi. Aynı zamanda yabancı düşmanlığı, şovenizm ve Müslüman karşıtlığı da hedefleri arasında. Ana akım soldan ziyade anarşistlere yakın.

Ne olmuştu?

Geçen pazartesi günü Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyah ABD vatandaşı George Floyd sahte para kullanma suçlamasıyla polis tarafından zor kullanılarak gözaltına alınırken hayatını kaybetmişti. Gözaltı sırasında polis Derek Chauvin, Floyd’un boynuna bastırarak nefes almasını engellemişti.

Reklam

Görüntü, Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protesto edilmiş, polisin eylemlere müdahalesiyle şiddet eylemleri başlamıştı. Chauvin, tutuklansa da protestoların hızı kesilmemişti. Birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, son olarak Trump, Ulusal Muhafızları devreye sokmuştu.