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Yaramazlara biraz batar!

Trump Ankara’ya çıkışmıştı: ABD’ye göre pastör Brunson’un serbest kalma zamanı geldi

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ‘FETÖ’ üyeliği iddiasıyla halen tutuklu bulunan pastör Andrew Craig Brunson için, “Türkiye hükümetinin onu serbest bırakma zamanı geldi” dedi.

Fotoğraf: DHA

Protestan cemaatine bağlı İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Brunson önce ‘misyonerlik‘ faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle sınırdışı edilmek istenmiş, ardından gizli tanık ifadesiyle ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 9 Aralık 2016’da tutuklanmıştı.

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35 yıl hapsi isteniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın da daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan tahliye ve iadesini istediği pastör Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek‘ten 15, ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası istenmişti. İlk kez16 Nisan’da hakim karşısına çıkan Brunson için mahkeme tutukluluğunun devamına karar vermişti.

‘Başkan da takip ediyor’

ABD Başkan Yardımcısı Pence konuyla ilgili attığı tweet’te şöyle dendi: “Bu hafta Pastör Brunson’ın eşiyle konuştum. Dualarımızın onlarla olduğu söyleyip Başkan ve benim Türkiye’deki davayı takip ettiğimiz konusunda güvence verdim. Brunson, ailesi, dostları ve cemaatiyle tekrar bir araya gelmesi gereken iyi ve inançlı bir adamdır. Türkiye hükümetinin onu serbest bırakma zamanı geldi. #FreeAndrewBrunson”

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Son olarak, ABD Başkanı Trump, Brunson için, “Ona casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum” diyerek Ankara’ya çıkışmıştı.

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