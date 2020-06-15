Trump: Almanya katkı payını ödemedikçe oradaki asker sayımızı düşüreceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’nın NATO ödemelerinde ‘ihmalkar’ davrandığını belirterek, ABD’nin bu ülkedeki asker sayısını 25 bine düşüreceğini açıkladı.

Fotoğraf: Youtube (arşiv)

Trump, Beyaz Saray’da yaşlı hakları ile ilgili katıldığı toplantı esnasında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Trump, “Almanya, NATO katkı payını ödemedikçe oradaki ABD’li askerlerin sayısını düşüreceğim” ifadelerini kullandı.

ABD Almanya Büyükelçisi Trump’ın sözlerine, “Almanya’daki ABD askerleri Almanya’yı korumak için değil, transatlantik ilişkilerin güvenliği için bulunuyor” şeklinde yanıt verdi.

‘Test yapmayı durdurursak daha az vakamız olur’

Ülkedeki yaşlıların hakları ve sağlığı için birçok adım attıklarını vurgulayan Trump, Covid-19 vakalarının tekrar artışa geçmesi konusunda, “Şu anda test yapmayı durdurursak daha az vakamız olur” yorumunda bulundu.

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Trump, Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde bir grup göstericinin “Capitol Hill” bölgesinde ‘özerk bölge’ ilan etmesine ilişkin, Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ve Washington Valisi Jay Inslee’ye yüklendi.

Vali Inslee’ye Ulusal Muhafızları görevlendirme çağrısı yapan Trump, “Vali ve Belediye Başkanı işini yapmazsa biz yapacağız. Yapabileceğimiz çok şey var” ifadesini kullandı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), kendisinin de kullandığı hidroksiklorokin isimli ilacın, Covid-19 tedavisinde kullanılmasını durdurma kararından haberi olmadığını kaydeden Trump, “Bu ilacın bana bir zararı dokunmadı” dedi.