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Yaramazlara biraz batar!

Trump ‘aldırmadı’: Başkan olmam son derece istikrarlı bir dehayı gösteriyor

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Bir hafta içinde önce yerden yere vurulduğu kitap yayınlanan, ardından Demokrat Partililerin çoğunluğunu oluşturduğu Kongre üyeleri tarafından ruh sağlığı sorgulanan ABD Başkanı Donald Trump, “Başkan olmam son derece istikrarlı bir dehayı gösteriyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Trump, ‘Ateş ve Öfke: Trump’ın Beyaz Saray’ından’ başlıklı kitabı ‘yalanlarla dolu’ diye nitelemişti. Kitabın yazarı Michael Wolff’tan yanıt gecikmemişti“Kitabımda vardığım sonuç, Trump’ın bu işi yürütmeye ehil olmadığı. Ve bu görüşüm giderek yaygınlık kazanıyor.”

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Demokrat Partililerin çoğunluğunu oluşturduğu Kongre üyeleri, Trump’ın ruh sağlığından endişe ettikleri gerekçesiyle tanınmış psikiyatr Profesör Bandy Lee’den durum değerlendirmesi almış, Lee, “Trump’ın durumu daha da kötüleşecek” demişti.

Fotoğraf: Reuters

Twitter hesabından “Akli dengem ve çok zeki olmam, hayattaki en büyük varlıklarım” diyen Trump, şöyle devam etti: “Sahtekâr Hillary Clinton da bu kartları çok oynadı ama herkesin bildiği gibi başarısız oldu. ÇOK başarılı bir iş adamlığı ve televizyon yıldızlığından (ilk denemede) başkanlığa yükseldim. Sanırım bu sadece çok zeki olmayı değil, dâhiliği gösteriyor. Ve son derece istikrarlı bir dehayı” yazdı.

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