Trump, ‘Açık ara öndeyiz’ dedi; Twitter ‘yanlış yönlendiriyor’ diye uyardı

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, seçim sonuçlarında açık ara önde olduğunu ancak Demokrat Partililerin seçimi ‘çalmaya’ çalıştığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Trump iddialarına kaynak göstermedi.

Reklam

Trump Twitter’da, “Açık ara öndeyiz ancak seçimleri çalmaya çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz” dedi. Bu açıklamayı rakibi Joe Biden’ın açıklamasından hemen sonra yaptı.

Trump günün ilerleyen saatlerinde bir açıklama yapacağını ifade etti.

Twitter ise bu tweet’e karşı ‘paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir’ notuyla uyardı.

Reklam