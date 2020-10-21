Trump, ABD’de ödediği verginin fazlasını Çin’de ödemiş

ABD’li New York Times (NYT) gazetesinin incelediği vergi kayıtları, Çin’de bulunan, Trump International Hotels Management tarafından kontrol edilen daha önce bildirilmemiş bir banka hesabını ortaya çıkardı. NYT’ye göre hesaptan, olası lisans anlaşmalarıyla bağlantılı olarak 2013 ile 2015 yılları arasında Çin’de 188 bin dolar vergi ödendi. NYT’nin daha önceki raporları, Trump’ın, 2016 ve 2017’de ABD’de sadece ‘750 dolar’ vergi ödediğini göstermişti.

Fotoğraf: Reuters

Son vergi kayıtları ayrıca, Trump’ın Çin’de iş anlaşmaları yapmakla görevli beş şirkete en az 192 bin dolar yatırım yaptığını da gösteriyor. Bu şirketler, 2018 gibi yakın bir tarihte yapılan ödemeler de dahil olmak üzere iş harcamalarında 97 bin 400 dolar talep etmiş.

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Trump, seçim kampanyasının önemli bir kısmını, Çin’in Sincan bölgesindeki insan hakları ihlallerinden, Hong Kong’daki siyasi baskıya, ticaretten, Covid-19’un yayılmasından sorumlu olmaya kadar Çin’e karşı koyma yeteneği olduğu iddiası üzerinden yürütüyordu. Trump yönetimi altında, Çin ile ABD arasındaki bağlar on yılların en düşük noktasına ulaştı.

Açıklamalar, Trump’ın, rakibi Joe Biden’ı sık sık ‘Çin’e karşı zayıf olmakla’ eleştirmesi ve Biden ailesine ‘ülkeyi Çin’e satmak’ gibi suçlamalarda bulunduğu bu dönemde ortaya çıktı.

Trump’ın seçim kampanyası ayrıca, Bank of China ile ‘milyar dolarlık bir anlaşma imzaladığı’ gerekçesiyle Biden’ın oğluna yönelik saldırı reklamları yayınlamıştı ancak bu iddialar doğrulanamadı.

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Öte yandan Trump, eski ABD başkanlarının aksine ve Demokratların çağrılarına rağmen vergi beyanlarını açıklamıyor.

ABD’de başkan adaylarının seçimlerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın 1976’dan beri tüm başkan adayları seçimlerden önce vergi beyannamelerini açıklamıştı.