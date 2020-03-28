Trump ABD tarihinin en büyük yardım paketini onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı. Paket, salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmecilerin sübvanse edilmesini öngörüyor.

Fotoğraf: Reuters

Paket, Senato’da çarşamba günü, Temsilciler Meclisi’nde de cuma günü kabul edilerek Trump’ın onayına sunulmuştu.

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ABD tarihinin en büyük ekonomik destek paketi

ABD tarihinin en büyük ekonomik destek paketi, Covid-19’la mücadele kapsamında toplum sağlık merkezleri, klinikler ve huzurevlerinin ihtiyaç duyduğu maske, solunum cihazları ve kişisel koruyucu ekipman tedarikinin yanısıra; ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödeme yapılmasını da kapsıyor.

Gelir konusunda belli kriterlerin altında kalan vatandaşlara bir defaya mahsus 1200’er dolar nakit yardım yapılması planlanırken, küçük ve orta ölçekli işletmelere ise 377 milyar dolarlık teşvik fonu dağıtılması ve öğrencilerin okul borçlarının 30 Eylül’e kadar ertelenmesi isteniyor.

Pakette, büyük ölçekli firmalara işçi çıkarmama, çalışanların özlük haklarında geriye gitmeme veya üretimlerini başka ülkelere kaydırmaması için 500 milyar dolarlık kaynak sağlanması da öngörülüyor.

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Trump, Oval Ofis’te yardımcısı Mike Pence, Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in yanısıra bazı kabine ve kongre üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle pakete onaylarken, “Bir araya gelip, Amerika’nın çıkarlarını her şeyin üzerine koydukları için Demokratlar ve Cumhuriyetçilere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Törenin ardından Trump Twitter’dan şöyle yazdı: “Bugün, ABD tarihindeki en büyük ekonomik paket olan teşvik paketini onayladım. Bu, bugüne kadar imzalanan en büyük paketin bile iki katı. 2.2 trilyon dolarlık bu paket, ülkemizdeki aileler, çalışanlar ve işletmelere acilen ihtiyaç duydukları ekonomik desteği sağlayacaktır.”