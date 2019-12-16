Trump, ABD tarihinde aleyhinde azledilme oylaması yapılacak üçüncü başkan olacak

ABD Temsilciler Meclisi’nde çarşamba günü başkan Donald Trump’ın görevden alınmasıyla sonuçlanabilecek resmi suçlamalar belirlenecek.

Fotoğraf: Reuters

Trump’ın 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden’ı soruşturması için Ukrayna’ya baskı yaptığı iddiasıyla eylül ayında soruşturma başlatılmıştı. Trump, Ukrayna’dan Biden’ı soruşturmasını isteyerek yetkilerini kötüye kullanma ve ABD Kongresi’nin soruşturmasını engelleme suçlamasıyla karşı karşıya.

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Trump ‘cadı avı’ demişti

Trump ise kendisine yönelik suçlamaları reddediyor.

ABD başkanı cuma günü yaptığı açıklamada, “Suçlama bir cadı avı. Bu bir aldatmaca. Yanlış bir şey yapmadım. Bu saçmalık için azil yetkisini kullanmak bu ülkeyi utandırıyor” demişti.

Demokratların kontrolündeki mecliste Trump’a yönelik suçlamaların onaylanıp onaylanması için bu hafta oylama yapılacak ve konu Trump’ın görevden alınıp alamayacağına dair duruşma yapılması için Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’ya gönderilecek.

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Mecliste 36 sandalyeli çoğunluğa sahip Demokratların basit çoğunluk gerektiren azil oylamasını kazanması bekleniyor.

Cumhuriyetçiler Trump aleyhinde herhangi bir davanın görülebileceği senatoda 100 sandalyenin 53’üne sahip. Trump’ın görevden alınması için üçte iki çoğunluk gerekiyor.

Trump, azli oylanacak üçüncü başkan olacak

Çarşamba günü yapılacak oylama sonucunda Trump, büyük ihtimalle ABD tarihinde, aleyhinde azledilmesi için oylama yapılacak üçüncü başkan olacak.

Bu başkanlardan ilki Andrew Johnson’dı. Johnson hakkında 1868 yılında, görevi kongre tarafından çıkarılan bir yasayla teminat altına alınmış dönemin savaş bakanı Edwin McMasters Stanton’ı yasaya aykırı biçimde görevden aldığı için azil süreci başlatılmıştı.

Diğer isim ise Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile yaşadığı ilişkiyle ilgili yeminli ifadesinde yalan söylemekle suçlanan Demokrat başkan Bill Clinton’dı.

1972’de ise Cumhuriyetçi başkan Richard Nixon, hakkında kendisine yakın bazı kişilerin Watergate iş merkezindeki Demokrat Parti’nin ofisine dinleme cihazı yerleştirdiğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalda yargıyı yanıltmak ve delil karartmakla suçlanmıştı. Nixon, azil oylamasına kalmadan istifa etmişti.