Trump: ABD, NATO’dan ayrılmak istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin NATO ile ilişkisine değinerek “ABD, NATO’dan ayrılmak istemiyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD’nin müttefiklerinin NATO’ya olan paylarını ödemek zorunda olduklarını vurgulayan Başkan Trump şunları söyledi: “Üye ülkelerin adil olarak paylarını ödemelerini istiyorum. Neredeyse hiçbir şey ödemeyen bazı ülkeler vardı ve şimdi ödüyorlar. Bana o büyük soruyu sordular. NATO’dan çıkar mısın? Ben de ‘Evet gidecektim’ dedim. Eğer bu cevabı vermeseydim bazı ülkeler hala ödeme yapmayacaklardı.”

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Trump, NATO’ya üye ülkelerin savunma harcamalarının NATO taahhütleri kapsamında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’si olduğunu fakat bunun yeterli olmadığının altını çizdi.

Öte yandan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton, yeni çıkardığı kitapta Trump’ın 2018 NATO zirvesinde NATO’dan çekilme kararı aldığını iddia etmişti.