Trump: ABD, Kuzey Kore’nin ‘Noel hediyesi’ uyarılarıyla başa çıkmaya hazır

Kuzey Kore’nin uzun menzilli füze hazırlıkları içinde olduğu gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkenin ‘Noel hediyesi gönderebileceği’ne dair uyarılarını ciddiye almadığını belirtti ve ‘bu konuyla başarılı bir şekilde başa çıkacaklarını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Kuzey Kore, nükleer silahların yok edilmesi ve taraflar arasındaki gerilimin azaltılması adına yapılan görüşmelerde ABD’ye yeni bir imtiyaz teklif etmesi için yıl sonuna kadar süre tanımış ve bu ay Washington’a muhtemel bir ‘Noel hediyesi’ gönderebileceği konusunda uyarmıştı.

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Trump, “Sürprizin ne olduğunu öğreneceğiz ve bunun çok başarılı bir şekilde üstesinden geleceğiz. Neler olacağını göreceğiz. Belki hoş bir hediyedir. Belki de füze denemesinin aksine o (Kim) bana hediye olarak güzel bir vazo gönderir” dedi.

Kuzey Kore yönetimi, ABD’yi gelecek yıl seçimlerden önce nükleer silahların yok edilmesi görüşmelerini sürüncemeye sokmaya çalışmakla suçlamış ve “Nasıl bir Noel hediyesi almak istedikleri tamamen ABD’ye kalmış” şeklinde açıklama yapmıştı.

Kuzey Kore’yi destekleyen Çin ise Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında geçen yıl Singapur’da düzenlenen zirvede anlaşmaya varılan hususların uygulanması için Washington’ı bir an önce ‘somut adımlar’ atmaya çağırmıştı.

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Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan Twitter’da yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuzey Kore ve ABD’yi ‘kalıcı bir barış rejimi inşa etmek ve Kore Yarımadası’nda nükleer silahların yok edilmesini sağlamak’ için uygulanabilir bir yol haritası üzerinde çalışmaya çağırdı.