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Yaramazlara biraz batar!

Trump ABD faaliyetlerini satması için TikTok’a verdiği süreyi uzatmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok’un ABD operasyonlarını satması için verilen süreyi uzatmayacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Trump Michigan’dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada “Tiktok) ya kapatılacak, ya da satacaklar. Tiktok’a verilen süre uzatılmayacak” dedi.

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Tiktok sorulara yanıt vermedi.

Trump ABD’de 100 milyon kullanıcısı olan TikTok uygulamasını ağustos ayı başında yasaklamış ve daha sonra Microsoft’un ilgisinin ardından yasağı kaldırarak taraflara anlaşmaları için 45 gün süre vermişti.

ByteDance, eylül ortasına kadar bir anlaşmayı sonuçlandırmak ve Trump’ın TikTok’un ABD operasyonlarını elden çıkarma talimatına uymak için bir alıcı seçmeye çalışıyor.

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Genellikle genç kullanıcı tabanına sahip olan Tiktok dans videolarıyla öne çıkıyor. Ancak ABD yetkilileri, platformu kullananlarla ilgili bilgilerin Pekin’e aktarılabileceğine yönelik endişelerini dile getirdi.

TikTok, kullanıcı verilerini Çinli yetkililerle paylaşma talebine uymayacağını söylemişti.

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