Trump: NATO üyesi Türkiye Suriye’yi işgal etti; ABD, bu operasyonu onaylamıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyonu onaylamadığını açıklayarak, ‘NATO üyesi Türkiye’nin Türkiye’nin Suriye’yi işgal ettiğini’ belirtti. Trump, “Bu operasyon iyi bir fikir değil. Bölgede ABD askeri yok” dedi, Türkiye’nin, bölgedeki sivilleri ve Hristiyanları da korumasını beklediklerini söyledi.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Trump, şöyle dedi: “Bu sabah NATO üyesi Türkiye Suriye’yi işgal etti. ABD bu saldırıya onay vermemektedir. Türkiye’ye de bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu net bir şekilde iletmiştir. Bölgede ABD askeri bulunmamaktadır.”

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‘Bütün tutsak IŞİD’lilerden ve IŞİD’in yeniden toparlanmamasından Türkiye sorumludur’

Trump yazılı açıklamasında, şöyle dedi: “Siyasete girdiğim ilk günden bu yana bu anlamsız, sonu gelmeyen özellikle de ABD’ye yarar sağlamayan savaşlarda yer almak istemediğimi net bir şekilde söylemiştim. Türkiye sivillerin, Hıristiyanlar dahil dini azınlıkların korunacağı ve insani bir krizin yaşanmayacağı konusunda taahhüt verdi. Bu taahhüdü yerine getirmelerini bekliyoruz. Buna ek olarak, bütün tutsak IŞİD savaşçılarının cezaevinde kalmaya devam etmelerinin ve IŞİD’in hiçbir şekilde yeniden toparlanmamasının sağlanmasından artık Türkiye sorumludur. Türkiye’nin bütün taahhütlerine uymasını bekliyor ve durumu yakından izlemeye devam ediyoruz.”