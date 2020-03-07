Trump 8.3 milyar dolarlık ‘corona’ fonunu imzaladı

Corona virüsü salgınını ciddiye almadığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, virüsle mücadele için kendi önerdiği 2.5 milyar dolarlık (15 milyar TL) acil harcama paketinin üç katından fazlasının harcanmasını öngören 8.3 milyar dolarlık (50 milyar TL) eylem planını imzalamak zorunda kaldı.

Fotoğraf: Reuters

Çarşamba günü Kongre tarafından hazırlanan 8.3 milyar dolarlık acil eylem paketi, salgının önlenmesine yönelik sağlık harcamaları ve bilimsel araştırmalar için kullanılacak.

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Ücretsiz sağlık hizmetlerinin bulunmadığı ABD’de salgın mücadele programının başına getirilen Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD’de, artan talebi karşılayacak kadar test kitinin olmadığını duyurmuştu.

Fotoğraf: Reuters

1 milyon test kiti hedefine ulaşılamadı

ABD’nin Minneapolis kentinde bir tıbbi tesisi ziyaret eden ve 1 milyon test kiti teslim edilmesi hedefine ulaşamayacağını kabul eden Pence şunları söyledi: ‘‘Virüse maruz kaldıklarını düşündüklerimiz, belirti görülenler için test bulamayı başardık. Ancak Amerikalıların bu konuda endişeleri arttıkça test kitine erişebilmelerini garanti edebilmeliyiz ve son günlerde bu yolda ilerleme sağladık.”

Pence, ülke genelinde, 1.2 milyon ABD’linin test yaptırmasına imkan verecek şekilde kit dağıtmayı hedeflediklerini söyledi.

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ABD genelinde 17 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Florida eyaletinde corona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17’ye ulaştığı bildirildi.