Trudeau’ya telefon şakası: Greta gibi aradılar, dünya meselelerini tartıştılar

Rus komedyenler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg gibi konuşarak telefon şakası yaptı.

Fotoğraflar: Reuters

Vladimir Kuznetsov ve Alexey Stolyarov ikilisi ocak ayında Trudeau’yla yapılan telefon konuşmasının kaydını yayınladı.

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Bu, ikilinin ilk telefon şakası değil. Daha önce de şarkıcı Elton John ve Britanya kraliyet ailesinden Prens Harry de telefon şakasının mağdurları olmuştu.

Son ortaya çıkan şakada, başbakan sahte Greta’yla NATO, dünya barışı, ülkeler arasında artan gerilim ve ABD Başkanı Trump gibi meselelerle ilgili konuşuyor.

Trudeau’nun ofisinden yapılan açıklamada bunun bir dünya liderine yapılan ilk telefon şakası olmadığı belirtilerek başbakanın telefonun sahte olduğunu anladığı ve hemen kapattığı belirtildi.

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Ancak ikilinin yayınladığı 10 dakikalık telefon kaydında Başbakan Trudeau’nun jetonu, sahte Greta ‘South Park‘taki Kanadalı karakterler Terrance ve Phillip’le ısrarla tanışmak isteyince düşüyor gibi görünüyor.