Trudeau: Ukrayna uçağını İran’ın füzeyle yanlışlıkla vurduğuna ilişkin kanıt var

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün Tahran’da düşerek 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna uçağın İranın tarafından muhtemelen yanlışlıkla atılan bir füzeyle vurulduğuna ilişkin kanıtlar olduğunu savundu. İran ise söz konusu iddiaları reddederek, kazada vatandaşları ölen ülkelerin temsilcilerini İran’a davet etti.

Fotoğraflar: Reuters, DHA (Arşiv)

BBC Türkçe’nin haberine göre, başkent Ottawa’daki basın toplantısında konuşan Trudeau, şöyle dedi: “Elimizde müttefiklerimiz ve kendi kaynaklarımız da dahil olmak üzere birden fazla kaynaktan gelen istihbarat var. Kanıtlar, uçağın İran’a ait bir karadan havaya füzeyle vurulduğunu gösteriyor. Bu, yanlışlıkla yapılmış olabilir. Elde ettiğimiz bu yeni bilgi, konuyla ilgili çok detaylı bir soruşturma yapılması gerektiğini daha da çok ortaya koyuyor.”

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Trudeau, 176 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak tam ve kapsamlı bir soruşturma açılması çağrısı yaptı.

İran: Mantıksız söylentiler, psikolojik harekat

Öte yandan İran, uçağı füze ile düşürdüklerine ilişkin iddiaları yalanlayarak, bunun ‘psikolojik bir harekat olduğunu’ öne sürdü. İran, kazada vatandaşları ölen ülke temsilcilerini İran’a davet etti.

Reuters’in İran’ın yarı-resmi ISNA haber ajansından aktardığına göre İran yönetimi, uçağı düşürdüklerine ilişkin ‘mantıksız söylentileri’ reddetti. İran Sivil Havacılık Örgütü Başkanı Ali Abidzade, “Bilimsel olarak Ukrayna uçağının füze ile düşürülmesi mümkün değildir” dedi.

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Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak’ta Tahran’ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı’ndan Kiev’e gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa süre sonra düşmüştü. Uçakta mürettebatla birlikte 176 kişi vardı. İran devlet televizyonu hepsinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Kazada hayatını kaybedenler arasında 82 İranlı, 63 Kanadalı ve 11 de Ukraynalı bulunuyordu.

Bu açıklamadan kısa bir süre önce CBS News kanalı, ABD istihbarat kaynaklarının uydu tarafından iki füzenin fırlatıldığına dair ve hemen ardından da bir patlama olduğuna dair ‘sinyal’ alındığını söylediklerini bildirdi.

Newsweek dergisine konuşan ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, üst düzey bir ABD’li istihbarat yetkilisi ve Irak istihbaratından bir yetkili, uçağın Rusya yapımı Tor-M1 hava savunma sistemi tarafından muhtemelen yanlışlıkla hedef alındığını söyledi.