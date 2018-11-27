TRT’ye Karlov soruşturması: Savcı yayınları ‘FETÖ’nün amacına uygun buldu

Rus büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin davanın iddianamesinde, görüntüleri haber bülteninde yayınlayan TRT hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. İddianamede dönemin TRT yöneticilerinin yaptığı yayının ‘FETÖ’nün amacına uygun olduğu savunuldu.

Karlov 19 Aralık 2016’da Ankara’daki bir serginin açılışında öldürülmüştü. Suikast sırasında çekilen görüntüler TRT’ yayını üzerinden medyaya yayılmıştı. Görüntülerde suikast öncesi ve anına ilişkin görüntülerin yanısıra tetikçi polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikast sonrası söyledikleri de yer alıyordu.

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TRT hakkında ayrı soruşturma yürüyor

Ankara savcılığı, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 607 sayfalık Karlov iddianamesinde olayda rolü olduğu öne sürülen 28 kişiye dava açtı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre iddianamede silahlı saldırının gerçekleştiği Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne TRT tarafından 3G sistemi gönderilmesi nedeniyle, kurum çalışanları hakkında başlatılan soruşturmanın ayrıldığı belirtildi.

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‘Özellikle kameralar önünde öldürüldü’

İddianamede şu noktalara dikkat çekildi:

– Altıntaş, Karlov’u öldürmek için kamera karşısında konuşmasını bekledi, çünkü büyükelçinin kayıt sırasında hayatını kaybetmesi planlanlanmıştı. Çünkü “FETÖ/PDY silahlı terör örgütün ülke içinde hâlâ güçlü olduğu ve halen büyük çaplı eylemler yapabileceği yönünde propaganda yapma ihtiyacını hissediyordu.”

– TRT daha önce herhangi bir büyükelçiliğin kültürel bir etkinliğini 3G sistem izlememişti. TRT Haber Dairesi’nde olay günü saat 09.45’te yapılan toplantıda etkinliğin 3G Canlı Yayın Sistemi ve muhabir görevlendirilmesi suretiyle takip edilmesi kararı alındı.

– S.Y. tarafından muhabir H.İ.C. görevlendirildi. TRT’nin nöbet çizelgesine göre muhabir H.İ.C. aslında 21 Aralık’ta nöbetçiydi, ancak A.B. adlı muhabirle nöbetini değiştirip 19 Aralık’a aldı.

– O dönem TRT Haber’de yayın yönetmeni olarak görev yapan Kezban Bülbül görüntüleri izledikten sonra dönemin TRT Haber Dairesi başkanı Yaşar Taşkın Koç’la görüşme yaptı. Bu görüşme neticesinde söz konusu görüntüler yayımlanmamasına, silinmesine karar verildi. Bülbü görüntülerin delil teşkil etmesi nedeniyle, yedeğinin alınarak sistemden silinmesini istedi. Bu esnada saat 19:17:18’de sisteme atılan görüntüler yaklaşık 20 saniye sonra TRT 1 Ana Haber Bülteni ekibinde görev yapan M.E.Ç. tarafından Erhan Çelik’in talimatıyla sistemden indirildi ve üzerine TRT logosu bindirilerek yayına hazır hale getirildi. Hazırlanan görüntü 19:30’daki Ana Haber Bülteni’nde yayınlandı.

‘Habercilikle açıklanamaz’

İddianamede görüşe de yer verildi: “Saldırı eyleminin açık bir şekilde terör eylemi olduğunun belli olmasına rağmen TRT kurumunun bağlı olduğu yayın ilke ve esaslarına aykırı olarak sayın büyükelçinin vurulma anına ilişkin görüntülerin sansürsüz, buzlanmadan, herhangi bir kısıtlamaya dahi tutulmadan kısa süre içerisinde yayımlanmış olması hususu dikkate alındığında olay yerine 3G sisteminin gönderilmiş olması ve sonrasında yaşanan gelişmelerin gerçekleşen saldırı ile bağlantılı olduğu, bu hususun habercilik ve haber yapma kavramları ile açıklanamayacağı anlaşılmıştır.”

Altıntaş’ın örgüt abisinin TRT bağlantısı

Altıntaş’ın ‘örgüt abisi’ Şahit Söğüt’ün TRT bağlantıları da iddianamede yer aldı.