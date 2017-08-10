TRT’nin yarışmasında ‘organik hoşaf’la finale kalan Ağca: İcat yapmadım, fikrimi sundum 

TRT’de ekrana gelen ‘Bir fikrin mi var?’ adlı girişimcilik yarışmasında ‘organik hoşaf’ projesiyle finale kalan gıda mühendisi Kübra Ağca: “İcat yapmadım, sadece fikrimi sundum.”

Ağca’nın ‘organik hoşaf’ projesi, batmayan deniz gözlüğü ve portatif fizik tedavi cihazı projelerini geride bırakarak adını finale yazdırmıştı.

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Bazı haber sitelerinde ise ‘organik hoşaf’ın ‘alzheimer çipi’ projesini eleyerek finale kaldığı öne sürülmüştü.

‘Bir fikrin mi var?’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ağca’nın ‘hoşaf üretim projesiyle hoşafı bulduğunu iddia ederek değil, pastorize etmeden raf ömrünün uzatma ve lojistik gibi sorulara araştırma geliştirme yaparak aynı ayran gibi hızlı tüketim ürünü olarak satışa çıkma fikriyle’ finale yükseldiği savunulmuştu.

‘İcat yapmadım, sadece fikrimi sundum’

Hürriyet’e konuşan Ağca, birkaç mühendis arkadaşıyla yaptığı fikir alışverişi sonucunda bu projeyi geliştirdiğini anlattı: “Yarışmanın girişimcilik fikirlerine ticari destek veren bir yarışma olduğunu öğrendim. Benim de bir fikrim vardı ve yarışmaya katılmak istedim. Program ticari potansiyeli olan fikirleri destekliyor. Yarışmada projeme bu açıdan önem verildi. Alzheimer çipi projesini elediğim iddiaları doğru değil. Projemin maliyetinin az olması, uygulanabilirliğinin de fazla olması jüri tarafından desteklendi. Bir icat yapmadım, sadece fikrimi sundum.”

‘Giyimim ve eğitimim üzerinden alay ediliyor’

Yarışmayı kazandığı yönündeki haberlere anlam veremediğini dile getiren Ağca “Hala hakaret mesajları alıyorum. Giyimim ve eğitimim üzerinden benimle alay ediliyor” diye konuştu.