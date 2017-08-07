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Yaramazlara biraz batar!

   
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TRT’nin yarışmasında finale kalan ‘organik hoşaf’a Twitter’dan: Bor madeniyle birleştirince Batı kıskanıyor 

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Kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü TRT’de ekrana gelen ‘Bir fikrin mi var?’ adlı girişimcilik yarışmasında ‘organik hoşaf’ projesinin finale kalması sosyal medyada da yankı buldu.


Kübra Ağca adlı üniversite öğrencisinin ‘organik hoşaf’ projesi, batmayan deniz gözlüğü ve portatif fizik tedavi cihazı projelerini geride bırakarak adını finale yazdırmıştı.

‘Bir fikrin mi var?’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ağca’nın ‘hoşaf üretim projesiyle hoşafı bulduğunu iddia ederek değil, pastorize etmeden raf ömrünün uzatma ve lojistik gibi sorulara araştırma geliştirme yaparak aynı ayran gibi hızlı tüketim ürünü olarak satışa çıkma fikriyle’ finale yükseldiği savunulmuştu.

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Twitter’da kısa sürede günün en çok konuşulanları arasına giren ‘organik hoşaf’ hakkında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;


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