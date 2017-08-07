TRT’nin yarışmasında finale kalan ‘organik hoşaf’a Twitter’dan: Bor madeniyle birleştirince Batı kıskanıyor 

Kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü TRT’de ekrana gelen ‘Bir fikrin mi var?’ adlı girişimcilik yarışmasında ‘organik hoşaf’ projesinin finale kalması sosyal medyada da yankı buldu.



Kübra Ağca adlı üniversite öğrencisinin ‘organik hoşaf’ projesi, batmayan deniz gözlüğü ve portatif fizik tedavi cihazı projelerini geride bırakarak adını finale yazdırmıştı.

‘Bir fikrin mi var?’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ağca’nın ‘hoşaf üretim projesiyle hoşafı bulduğunu iddia ederek değil, pastorize etmeden raf ömrünün uzatma ve lojistik gibi sorulara araştırma geliştirme yaparak aynı ayran gibi hızlı tüketim ürünü olarak satışa çıkma fikriyle’ finale yükseldiği savunulmuştu.

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Twitter’da kısa sürede günün en çok konuşulanları arasına giren ‘organik hoşaf’ hakkında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;

Anamı TÜBİTAK’ın başına geçirseler yeridir..50 yıldır organik hoşaf yapıyor… — Mahmut Bozarslan (@mahmutbozarslan) 7 Ağustos 2017

Dalga geçiyorsunuz ama organik hoşaf ile bor madenini birleştiriyorsun, batı kıskanıyor, İran secde ediyor, Amerika özür diliyor. O derece! pic.twitter.com/BDAUc8VZsw — İlber Ortaylı (@hocanindibi) 7 Ağustos 2017

Kendi uçağını üreten Eski Türkiye’den, organik hoşaf icat eden Yeni Türkiye’ye! — Ulas GÜRBÜZ (@UlasGurbuzCHP) 7 Ağustos 2017

TRT’nin proje yarışmasında “organik hoşaf” finale çıkmış. Kıskanan ülkelere tokat gibi cevap. pic.twitter.com/O2lFGnouDx — Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) 7 Ağustos 2017

Babamı Organik Hoşaf öldürdü. pic.twitter.com/7lzSqaxzUI — Patavatsız (@bypatavatsiz) 7 Ağustos 2017

Organik hoşaf mı? Şerefsizim benim aklıma gelmişti. pic.twitter.com/SFSO6xH4A2 — Düşünen Deli (@dusundeli) 7 Ağustos 2017

Organik Hoşaf istedik Milli İrade geldi ya..laa… pic.twitter.com/Yaogbruw0q — Ömmer Hayyam (@ommerhayyam) 7 Ağustos 2017

TRT Haber’de yayınlanan “Bir Fikrin mi Var” programında organik hoşaf projesi, fizik tedavi cihazını geçerek finale kalalı birkaç gün oldu. pic.twitter.com/Xzs0cN879Y — Kaç Yıl Oldu? (@kaacyiloldu) 7 Ağustos 2017

Organik hoşaf rezervlerinin yüzde 85’i bizde.Kullanamıyoruz. Kullansak Amerika’ya Avrupa’ya hükmedeceğiz. — Ozan IŞIK (@oznisk) 7 Ağustos 2017

Trt deki bir yarışmada, “organik hosaf” finale kalmış.

Diyeceğim bu kadar… — Bir garip kul 🍀 (@adi_ask_) 7 Ağustos 2017

“Organik hoşaf projesi” devletin televizyonunda yapılan yarışmada finale kalıyorsa, kapatın üniversiteleri, gidin evinize. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) 7 Ağustos 2017

Çocukluğumdan beri nenem hep Organik Hoşaf yapar, daha kimse kendisine bilimsel ödül vermedi; mesele başörtüsü ise nenemde de var üstelik. — Selçuk Akkurt (@Gardyans) 7 Ağustos 2017

Organik Hoşaf: Büyük resmi görenlerin bize çağ atlatacak milli icadı. — Siyasi Sözlük (@siyasi_sozluk) 7 Ağustos 2017

TRT”nin “Bir fikrim var” programında “organik hoşaf” projesi finale kalmış.

Ne diyeyim.

Hoşafı tanesi bir yana,

TRT’nin suyu çıkmış. — 🇹🇷 Atila Sertel (@AtillaSertell) 7 Ağustos 2017

Organik Hoşaf’ın finale çıktığı ülkede şampiyon Erdal Bakkal’ın Erdali’sidir pic.twitter.com/r4hAbeC4nd — Mert Soykan (@MertSykan) 7 Ağustos 2017

Organik hoşaf içerken dikkatli olmak lazım, fena çarpar 🙃 — GeVeZe (@anlatiyorumm) 7 Ağustos 2017

Eyyyy amerika sen kimsin ya ? “Organik Hoşaf” pic.twitter.com/chC2ou41GV — caylakAdam (@adam_caylak) 7 Ağustos 2017

Organik hoşaf absolutely pic.twitter.com/tj6nanBXxy — Uğur Aydın (@ugrcnaydn_) 7 Ağustos 2017