TRT’nin ‘fikir’ yarışmasında ‘organik hoşaf’ projesi finale kaldı 

Kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü TRT’de ekrana gelen ‘Bir fikrin mi var?’ adlı girişimcilik yarışmasında ‘organik hoşaf’ projesi finale kaldı.

Kübra Ağca adlı üniversite öğrencisinin ‘organik hoşaf’ projesi, batmayan deniz gözlüğü ve portatif fizik tedavi cihazı projeleriyle final mücadelesi verdi.

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Altı jüri üyesinden üçünün oyunu almayı başaran projenin finale çıkması sosyal medyada da yankı buldu.

‘Kazanmadı, finalde elendi’

Söz konusu projeyle ilgili yorum ve haberler üzerine ‘Bir fikrin mi var?’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘organik hoşaf’ projesinin yarışmayı kazanmadığı, finalde elendiği vurgulandı.

Açıklamada, projenin nasıl finale yükseldiği ise şöyle anlatıldı: “Gıda mühendisi olan Kübra Ağca ise hoşaf üretim projesiyle hoşafı bulduğunu iddia ederek değil, pastorize etmeden raf ömrünün uzatma ve lojistik gibi sorulara araştırma geliştirme yaparak aynı ayran gibi hızlı tüketim ürünü olarak satışa çıkma fikriyle yükseldi.”

Yarışmanın kazananı, hız ayarlı yol kasisi projesiyle Adnan ve Uğur Kal kardeşler oldu.